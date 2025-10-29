ИЗПРАТИ НОВИНА
Бригада Тракия увековечи Христо Ботев върху фасадата на сграда зад "Колежа"
Автор: Стойчо Генов 08:47
©
Привърженици на Ботев (Пловдив) от фракцията Бригада Тракия осъществиха проект, който ще остане за поколения ботевисти.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "жълто-черните" фенове:

Ботев винаги е бил кауза – такава, която обединява, вдъхновява и задължава.

Затова ние от Бригада Тракия и приятели увековечихме нашия патрон върху фасадата на една от сградите зад нашия дом - стадион "Христо Ботев“.

С много желание, енергия и лично време осъществихме проект, който ще остане за поколения ботевисти и пловдивчани - символ на духа и непреклонната воля на Ботев!

Пример за свободен ум и несъкрушим дух. Само Ботев!
Браво, добра идея! Трябва повече грозни фасади да се преобразят с национални герои, че да ни напомнят позабравени идеали, ценности, морал и прочее българщина!
Поредният позор за икона като Христо Ботев! Да намажеш панелен блок с цветни букви за стрелбище и шрифт от пакет Зрънчо…1912 подлоги цапат ли цапат.
