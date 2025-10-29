Бригада Тракия увековечи Христо Ботев върху фасадата на сграда зад "Колежа"

© Привърженици на Ботев (Пловдив) от фракцията Бригада Тракия осъществиха проект, който ще остане за поколения ботевисти.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "жълто-черните" фенове:



Ботев винаги е бил кауза – такава, която обединява, вдъхновява и задължава.



Затова ние от Бригада Тракия и приятели увековечихме нашия патрон върху фасадата на една от сградите зад нашия дом - стадион "Христо Ботев“.



С много желание, енергия и лично време осъществихме проект, който ще остане за поколения ботевисти и пловдивчани - символ на духа и непреклонната воля на Ботев!



Пример за свободен ум и несъкрушим дух. Само Ботев!