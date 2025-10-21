Илиян Филипов дари 5000 лева за спасението на Спартак (Варна)

© Илиян Филипов, основен спонсор на Ботев Пловдив и собственик на "ПИМК Холдинг Груп“, дари 5000 лв. за спасението на Спартак Варна! Новината съобщиха от ръководството на "соколите" и добавиха цитат на пловдивския бизнесмен:



"Призовавам всички хора, които обичат футбола, както и представителите на бизнеса, да помогнат на Спартак Варна в този труден за тях момент. Когато един български клуб изпадне в затруднение, това не е проблем само на Варна – това е сигнал за цялото футболно семейство.



Нека покажем, че футболът може да обединява, а не да разделя".



Изказваме искрени благодарности към г-н Филипов за протегнатата към нас ръка в този труден момент и за отправения призив, заявиха от ПФК Спартак Варна.