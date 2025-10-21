ИЗПРАТИ НОВИНА
Илиян Филипов дари 5000 лева за спасението на Спартак (Варна)
Автор: Стойчо Генов 13:02Коментари (1)0
©
Илиян Филипов, основен спонсор на Ботев Пловдив и собственик на "ПИМК Холдинг Груп“, дари 5000 лв. за спасението на Спартак Варна! Новината съобщиха от ръководството на "соколите" и добавиха цитат на пловдивския бизнесмен:

"Призовавам всички хора, които обичат футбола, както и представителите на бизнеса, да помогнат на Спартак Варна в този труден за тях момент. Когато един български клуб изпадне в затруднение, това не е проблем само на Варна – това е сигнал за цялото футболно семейство.

Нека покажем, че футболът може да обединява, а не да разделя".

Изказваме искрени благодарности към г-н Филипов за протегнатата към нас ръка в този труден момент и за отправения призив, заявиха от ПФК Спартак Варна.
Да видим дали бай Илиян си е купил мача по официален начин от Спартак срещу 5 бона чужда пара. В петък ще си покаже на терена. След като хваща играчи нищо чудно и този способ да проработи.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
