Животът след Попето може да се окаже доста труден за Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:54
©
Ботев Пловдив посреща Монтана днес от 19:45 часа в първи мач след изненадващото напускане на капитана Ивелин Попов в международната пауза.

Добрата новина за "канарчетата" е, че те не остават без лидер, а тази отлично позната му роля ще изпълнява любимецът на жълто-черната публика Тодор Неделев.

Той изведе тима с капитанската лента и в последния мач срещу Лудогорец, в който Попето остана резерва. Именно тази причина изтъкна финансовият благодетел на клуба Илиян Филипов за раздялата с бившия национал.

Проблемът за Ботев обаче е, че животът след Попето може да се окаже доста труден. Което е доста лоша предпоставка предвид последното място на "канарите" в класирането след откриващите 7 кръга. Бившият футболист на Спартак Москва пристигна на стадион "Христо Ботев“ на 8 септември 2023 г., а след това изигра общо 77 мача с жълто-черната фланелка във всички турнири.

В същото време пропусна 12 двубоя, в които балансът на Ботев Пд не е никак позитивен. Без Ивелин Попов в състава отборът е спечелил едва два пъти (б.а. – единия срещу втородивизионния Миньор Пк за купата), регистрирал е две равенства и е допуснал цели 8 загуби, показва статистика на "Тема спорт". Това означава, че Ботев (Пд) е загубил 66% от мачовете си без Ивелин Попов в последните две години. Головата разлика в тези срещи е 9-15 в полза на съперниците на жълто-черните.

Ботев Пловдив без Ивелин Попов

ДАТА  СЪПЕРНИК  РЕЗУЛТАТ

08.10.2023      ЦСКА 1948 (г)           0:1

21.04.2024      Локо Сф (г)    4:0

06.05.2024      ЦСКА 1948 (д)           0:0

11.05.2024      Арда (г)          1:2

20.05.2024      Славия (г)       1:3

23.05.2024      ЦСКА 1948 (г)           1:2

27.05.2024      Арда (д)          0:1

23.09.2024      Арда (г)          0:1

31.10.2024      Миньор Пк (г)           1:0

08.12.2024      Лудогорец (г) 0:3

18.04.2025      Локо Сф (г)    1:1

10.08.2025      Локо Сф (д)    0:1

Баланс: 12 мача, 2 победи, 2 равенства, 8 загуби, голова разлика 9-15
И Попито го оплюха индианците, неблагодарна сган.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
