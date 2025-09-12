Животът след Попето може да се окаже доста труден за Ботев

© Ботев Пловдив посреща Монтана днес от 19:45 часа в първи мач след изненадващото напускане на капитана Ивелин Попов в международната пауза.



Добрата новина за "канарчетата" е, че те не остават без лидер, а тази отлично позната му роля ще изпълнява любимецът на жълто-черната публика Тодор Неделев.



Той изведе тима с капитанската лента и в последния мач срещу Лудогорец, в който Попето остана резерва. Именно тази причина изтъкна финансовият благодетел на клуба Илиян Филипов за раздялата с бившия национал.



Проблемът за Ботев обаче е, че животът след Попето може да се окаже доста труден. Което е доста лоша предпоставка предвид последното място на "канарите" в класирането след откриващите 7 кръга. Бившият футболист на Спартак Москва пристигна на стадион "Христо Ботев“ на 8 септември 2023 г., а след това изигра общо 77 мача с жълто-черната фланелка във всички турнири.



В същото време пропусна 12 двубоя, в които балансът на Ботев Пд не е никак позитивен. Без Ивелин Попов в състава отборът е спечелил едва два пъти (б.а. – единия срещу втородивизионния Миньор Пк за купата), регистрирал е две равенства и е допуснал цели 8 загуби, показва статистика на "Тема спорт". Това означава, че Ботев (Пд) е загубил 66% от мачовете си без Ивелин Попов в последните две години. Головата разлика в тези срещи е 9-15 в полза на съперниците на жълто-черните.



Ботев Пловдив без Ивелин Попов



ДАТА СЪПЕРНИК РЕЗУЛТАТ



08.10.2023 ЦСКА 1948 (г) 0:1



21.04.2024 Локо Сф (г) 4:0



06.05.2024 ЦСКА 1948 (д) 0:0



11.05.2024 Арда (г) 1:2



20.05.2024 Славия (г) 1:3



23.05.2024 ЦСКА 1948 (г) 1:2



27.05.2024 Арда (д) 0:1



23.09.2024 Арда (г) 0:1



31.10.2024 Миньор Пк (г) 1:0



08.12.2024 Лудогорец (г) 0:3



18.04.2025 Локо Сф (г) 1:1



10.08.2025 Локо Сф (д) 0:1



Баланс: 12 мача, 2 победи, 2 равенства, 8 загуби, голова разлика 9-15