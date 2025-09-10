ИЗПРАТИ НОВИНА
Илиян Филипов: Ивелин искаше да е титуляр! Сам пожела да си тръгне, всички останахме втрещени
Автор: Стойчо Генов 12:14
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов даде днес извънредна пресконференция за представителите на медиите, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Основна тема на брифинга бе раздялата с досегашния капитан на отбора Ивелин Попов.

Ето акцентите от изказването на пловдивския бизнесмен:

Имахме насрочена среща. Усещах, че има напрежение в съблекалнята, тъй като знаете, че имаме двама лидери в момента в съблекалнята. Затова ги събрах на разговор. Казах им – от вас зависи да няма проблеми, да си помагате.

Ивелин каза: Да, но проблемът е, че аз искам да бъда титуляр. И ако се получи така, както срещу Лудогорец да съм резерва – аз искам да напусна клуба. Всички останахме втрещени.

Казах му, че единственият човек, който решава, е Николай Киров. Никой не може да ти обещае да бъдеш титуляр.

Говорихме близо 15-20 минути, опитахме се да го убедим да остане в Ботев. Абсолютно приятелски протече срещата. Разбрахме се да не взима веднага решение, да говори със семейството си.

Той обаче каза: Съжалявам, но аз се познавам. Ако аз не играя, няма да се чувствам добре. По-добре за Ботев ще е ако аз не играя, да разтрогна договора си с клуба.

Станах, прегърнах го и казах, че винаги може да разчита на мен.

Това е негово решение. Няма как ръководството на клуба да иска да се раздели с Попов. Но нито един треньор не може да му гарантира титулярно място.

Относно състоянието на клуба – продължава да е тежко. Всеки месец плащаме редовно заплатите. Даже днес платихме възнагражденията малко по-рано от срока. В клуба останаха 73-ма човека с футболистите, а бяха над 180.

Плащаме задълженията си към държавата, осигуровките...

Остават задълженията към международни контрагенти – това са агенти, агенции, футболисти. Дължат се огромни суми. Изведнъж се получи, че три различни клуба се представляват от един и същи адвокат, което е малко странно.

В момента бивши служители в клуба водят дела. Договорите им са прекратени по странни членове, заради които им се дължат много пари. Не са ползвани правомерно отпуските. Тук е правена една огромна измама. Например, ако заплатата му е 4000 лева, фишът му се прави на 4800 лева. И тази разлика трябва да я плаща клуба. Но ние пари така няма да раздаваме и ще се видим в съда.

Целта е оставане на отбора в Първа лига.

Гледайте в прикаченото видео цялата пресконференция на финансовия благодетел на ПФК Ботев!

Абсолютен палячо, вие си го знаете де. Бате Митко 2 :)))
Nako_1912
Нищо не пишете - днес в Пловдив, в спортната зала има волейболен мач за суперкупата на България.
преди 8 мин.
0
 
 
Никой не е вечен в клуба. Благодарности към Попето, но щом така е решил - да отива другаде. ... Представяйте се какво източване на финанси е било по времето на руснака, вкл. и от нашенци, близки до клуба. Хуни, хиени! ... Сега е важно отбора да стабилизира играта и да побеждаваме. Само Ботев!
