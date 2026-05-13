Нападателят на Черно море Селсо Сидни коментира доста обстойно расисткия скандал, който се разрази по време на шампионатния мач срещу Ботев (Пловдив) на 9 май. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, двубоят на стадион "Тича" бе прекъснат за около 20 минути заради расистки обиди от трибуните, насочени към футболиста на "канарчетата" Антоан Конте.

Френският защитник напусна терена и отказа да доиграе мача, заради което получи жълт картон от съдията Георги Давидов. Селсо Сидни пък бе един от малкото футболисти на Черно море, които опитаха да разубедят Конте да не се прибира в съблекалнята.

Това не беше добре. Аз бях там на терена. Не съм чул нищо и никакви обиди от нашите фенове. Това, което мога да кажа е, че расизмът съществува. Той е навсякъде. Начинът, по който аз се боря с расизма обаче е различен. Аз го игнорирам. Не давам гласност на расизма, ако се случи на мен. Знам, че може да бъде по-трудно за други хора. Ако Антоан Конте го е почувствал така, негово право е да не иска да играе мача. Не го обвинявам, но останах изненадан от твърденията му и последвалата реакция. Казах му, че съм с него, ако е почувствал расизъм. Обясних му обаче, че начинът, по който аз се боря с расизма не е този. Ние сме футболисти и трябва да играем футбол, заяви Селсо Сидни пред gong.bg.

24-годишният португалец призна, че е бил обект на расизъм в България, но не пожела да конкретизира на кои места. Според него разсизмът е по целия свят и го има дори във велики клубове като Реал Мадрид.