Отборът на Ботев (Пловдив) ще опита да прекъсне днес дългата си серия без победа над Добруджа в Добрич. Жълто-черните излизат срещу "жълто-зелените" в двубой от 30-ия кръг на Първа лига, който започва в 20:30 часа на стадион "Дружба". Както Plovdiv24.bg отдавна информира читателите си, това ще е исторически първи официален мач на осветление на това съоръжение.

Ботев (Пловдив) няма победа като гост над Добруджа от далечната 1969 година, когато градът се казваше Толбухин. Последният двубой между двата отбора е през 2003 година и завършва 3:0 за Добруджа, а тимът изпада в края на сезона.

В досегашните шампионатни двубои в Добрич домакините имат 7 победи, 5 пъти срещите са завършвали наравно, а "канарчетата" са постигали само два успеха.

Днешният двубой ще е под номер 15 за двата тима в Добрич.