Една мечта на поколения футболни привърженици от наш град съвсем скоро ще стане факт. Става въпрос за феновете на Добруджа и техния любим стадион “Дружба".Съоръжението в Добрич има от известно време електрическо осветление, но то все още не е използвано в официален мач. Това ще стане на 14 април по време на двубоя между Добруджа и Ботев (Пловдив) от 30-ия кръг на Първа лига. Двубоят бе насрочен днес от Спортно-техническата комисия към БФС за 20,30 часа.Преди сблъсъка с "канарите" Добруджа има още едно домакинство срещу Левски. Двубоят на 3 април е от 17,00 часа, но тогава вече ще сме преминали към лятно часово време и срещата ще се изиграе по светло.Припомняме, че преди няколко седмици кметът на Добрич Йордан Йорданов обяви в личния си профил във Фейсбук, че до окончателното пускане на осветлението остават "малко довършителни работи, като възстановяване на пистата, под която минават част от кабелите".