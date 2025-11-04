© Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отправи поредната си атака към наши елитни рефери. Този път реакцията на бизнесмена е свързана с мача на неговия тим срещу Ботев (Враца), завършил 0:0 на стадион "Христо Ботев".



Босът на “червените"атакува главния съдия Георги Стоянов и ВАР арбитъра Станимир Тренчев заради неотсъдена дузпа за нарушение на Иван Горанов срещу Георги Русев.



Ето какво написа Найденов в личния си профил във Фейсбук:



Гнусните корумпета Георги Стоянов и Станимир Тренчев манипулират резултати от футболни мачове! Доказано! Преди няколко седмици корумпето Тренчев зачете гол, отбелязан след асистенция с две ръце… вчера не даде чиста дузпа срещу Русев.



Георги Стоянов е футболен съдия от Царството на корумпетата, а.к.а. Пловдивската съдийска колегия … с методически ръководител Георги Кабаков - Нотариуса!



Имате ли сметки при букмейкърите, а корумпета? Качвам и две видеа, за да се посмеем с тези идиоти ….



Гледайте в прикаченото видео въпросната спорна ситуация!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.