Спортните новини:
Наш футболен бос: Гнусни корумпета! Единият е от Пловдивската съдийска колегия - Царството на корумпетата
11:03Коментари (2)
©
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отправи поредната си атака към наши елитни рефери. Този път реакцията на бизнесмена е свързана с мача на неговия тим срещу Ботев (Враца), завършил 0:0 на стадион "Христо Ботев".

Босът на “червените"атакува главния съдия Георги Стоянов и ВАР арбитъра Станимир Тренчев заради неотсъдена дузпа за нарушение на Иван Горанов срещу Георги Русев.

Ето какво написа Найденов в личния си профил във Фейсбук:

Гнусните корумпета Георги Стоянов и Станимир Тренчев манипулират резултати от футболни мачове! Доказано! Преди няколко седмици корумпето Тренчев зачете гол, отбелязан след асистенция с две ръце… вчера не даде чиста дузпа срещу Русев.

Георги Стоянов е футболен съдия от Царството на корумпетата, а.к.а. Пловдивската съдийска колегия … с методически ръководител Георги Кабаков - Нотариуса!

Имате ли сметки при букмейкърите, а корумпета? Качвам и две видеа, за да се посмеем с тези идиоти ….

Гледайте в прикаченото видео въпросната спорна ситуация!

Забрави и Гидженов и Кабаков как легнаха и спасиха Ботев предишния мач.А сега гледат и на видео и пак не виждат .Просто карикатури и уж международни съдии.И там ще си изядат боя някога.Бог прощава ,но не забравя.
-1
 
 
Ами, Цецо, да ти пусна и аз видео, как корумпето Драганов отмени чист гол на Локото срещу ботев, да се посмееш и ти, а пък като видиш как прекрати мача поради уплах на българомохамеданското вратарче, направо ще умреш от смях!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Статистика: