Скандал между Попето и Тунчев ли е причина за изненадващата раздяла в Арда?

Появи се твърде любопитна версия за причината за изненадващата раздяла между ПФК Арда и Ивелин Попов. Припомняме, че в официалното съобщение на клуба се казва, че 38-годишният футболист има желание да е по-близо до семейството си.



Според информация на Блиц обаче преди няколко дни е имало търкания между Попето и старши треньора на отбора Александър Тунчев. Скандалът е избухнал по време на шампионатния мач с Берое за първенство в Стара Загора в неделя, завършил 0:0.



Първоначално Ивелин Попов недоволствал заради факта, че не е попаднал в стартовия състав на кърджалийци. След това през второто полувреме, когато Александър Тунчев е поискал да го пусне в игра като резерва, той е отказал.



Наставникът направил два опита да убеди Попето да влезе на терена, след което двамата влезли в пререкание на резервната скамейка, твърди Блиц.