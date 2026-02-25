ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (16)
Скандал между Попето и Тунчев ли е причина за изненадващата раздяла в Арда?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:40Коментари (0)430
©
Появи се твърде любопитна версия за причината за изненадващата раздяла между ПФК Арда и Ивелин Попов. Припомняме, че в официалното съобщение на клуба се казва, че 38-годишният футболист има желание да е по-близо до семейството си.

Според информация на Блиц обаче преди няколко дни е имало търкания между Попето и старши треньора на отбора Александър Тунчев. Скандалът е избухнал по време на шампионатния мач с Берое за първенство в Стара Загора в неделя, завършил 0:0.

Първоначално Ивелин Попов недоволствал заради факта, че не е попаднал в стартовия състав на кърджалийци. След това през второто полувреме, когато Александър Тунчев е поискал да го пусне в игра като резерва, той е отказал.

Наставникът направил два опита да убеди Попето да влезе на терена, след което двамата влезли в пререкание на резервната скамейка, твърди Блиц.
Още по темата: общо новини по темата: 222
25.02.2026
24.02.2026
24.02.2026
24.02.2026
23.02.2026
19.02.2026
предишна страница [ 1/37 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Боби Димитров: Лъчо Балтанов е правилният треньор за Ботев
 Локомотив Авиа: Независимо от трудностите, излизаме с характер и борбеност
 Какалов: Мечтая да стана треньор на Ботев и да оставя трайна следа! Сега не съм готов, но един ден ще успея!
 Изненада! Ивелин Попов приключи с Арда и обясни причината за това решение
 Ботев стартира продажбата на билети за мача със Септември
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: