Рискови съдийски назначения: Железов свири на Локо, Давидов - на Ботев

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 13-ия кръг на Първа лига. "Железничарското" дерби между Локомотив София и Локомотив Пловдив бе поверено на Валентин Железов. Двубоят между Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив) ще ръководи Георги Давидов.



Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 13-ия кръг:



24 октомври 2025 г., петък, 17:30 ч.



ФК Спартак 1918 Варна - ПФК Ботев Пд



ГС: Георги Димитров Давидов, АС1: Петър Велизаров Митрев, АС2: Радослав Георгинов Вутов, 4-ТИ: Георги Георгиев Спасов



ВАР: Стоян Панталеев Арсов, АВАР: Ивайло Красимиров Ненков



СН: Мартин Живков Богдев



24 октомври 2025 г., петък, 20:00 ч.



ФК Локомотив София 1929 - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД



ГС: Валентин Станчев Железов, АС1: Станимир Илков Илков, АС2: Станимир Емилов Трифонов, 4-ТИ: Георги Петров Стоянов



ВАР: Венцислав Георгиев Митрев, АВАР: Любослав Бисеров Любомиров



СН: Вихрен Веселинов Манев