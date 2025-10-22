ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (15)
Рискови съдийски назначения: Железов свири на Локо, Давидов - на Ботев
Автор: Стойчо Генов 09:12Коментари (0)335
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 13-ия кръг на Първа лига. "Железничарското" дерби между Локомотив София и Локомотив Пловдив бе поверено на Валентин Железов. Двубоят между Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив) ще ръководи Георги Давидов.

Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 13-ия кръг:

24 октомври 2025 г., петък, 17:30 ч.

ФК Спартак 1918 Варна - ПФК Ботев Пд

ГС: Георги Димитров Давидов, АС1: Петър Велизаров Митрев, АС2: Радослав Георгинов Вутов, 4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

ВАР: Стоян Панталеев Арсов, АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Мартин Живков Богдев

24 октомври 2025 г., петък, 20:00 ч.

ФК Локомотив София 1929 - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Валентин Станчев Железов, АС1: Станимир Илков Илков, АС2: Станимир Емилов Трифонов, 4-ТИ: Георги Петров Стоянов

ВАР: Венцислав Георгиев Митрев, АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Вихрен Веселинов Манев
Още по темата: общо новини по темата: 159
15.10.2025
14.10.2025
12.10.2025
11.10.2025
10.10.2025
10.10.2025
предишна страница [ 1/27 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Попето от събитие в Пловдив: Щабът на Керкез ме канеше в ЦСКА
 БК "Лаута Арми": Горди сме с това 13-годишно момиче
 Класиката Реал Мадрид - Ювентус вещае нов знаменит мач
 Известен пловдивчанин: Стига хейт и плюене, дайте нещо позитивно!
 Футболен шеф: Заклаха ни! Дори Лилчо Арсов ми се обади и каза, че отмененият ни гол е редовен
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: