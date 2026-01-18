ИЗПРАТИ НОВИНА
Голмайсторът на Марица подсили Добруджа
Автор: Васил Георгиев 17:39Коментари (0)299
©
23-годишният нападател на Марица (Пловдив) Георги Трифонов бе представен като ново попълнение на Добруджа.

Роденият на 13 февруари 2002 г. футболист е юноша на Ботев (Пловдив) и има 4 мача за първия отбор на "канарчетата“.

В кариерата си е играл още за Крумовград и Марица(Пловдив).

Бил част от юношеските национални отбори на България U17 и U19.

През есенния полусезон Трифонов е голмайстор на Югоизточната Трета лига с 18 гола и 11 асистенции.

През сезон 2024/2025 записа общо 21 попадения и 15 асистенции във всички турнири.
