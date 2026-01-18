Голмайсторът на Марица подсили Добруджа

© 23-годишният нападател на Марица (Пловдив) Георги Трифонов бе представен като ново попълнение на Добруджа.



Роденият на 13 февруари 2002 г. футболист е юноша на Ботев (Пловдив) и има 4 мача за първия отбор на "канарчетата“.



В кариерата си е играл още за Крумовград и Марица(Пловдив).



Бил част от юношеските национални отбори на България U17 и U19.



През есенния полусезон Трифонов е голмайстор на Югоизточната Трета лига с 18 гола и 11 асистенции.



През сезон 2024/2025 записа общо 21 попадения и 15 асистенции във всички турнири.