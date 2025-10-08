Спряха правата на двамата най-опитни пловдивски рефери

© Plovdiv24.bg Двамата най-опитни пловдивски рефери Георги Кабаков и Владимир Вълков са със спрени съдийски права. Санкцията на Съдийската комисия към БФС е за "неопределено време".



Ето какво гласи официалното становище от футболната ни централа:



На редовно заседание СК взе решение да спре правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков за неопределено време, заради незадоволителното им представяне като ВАР рефери на двубоя от ХI кръг от efbet Лига между отборите на Славия и Локомотив София.