Спортните новини: Днес (3) | Вчера (12)
Спряха правата на двамата най-опитни пловдивски рефери
Автор: Стойчо Генов 09:05Коментари (0)431
© Plovdiv24.bg
Двамата най-опитни пловдивски рефери Георги Кабаков и Владимир Вълков са със спрени съдийски права. Санкцията на Съдийската комисия към БФС е за "неопределено време".

Ето какво гласи официалното становище от футболната ни централа:

На редовно заседание СК взе решение да спре правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков за неопределено време, заради незадоволителното им представяне като ВАР рефери на двубоя от ХI кръг от efbet Лига между отборите на Славия и Локомотив София.
Статистика: