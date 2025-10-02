ИЗПРАТИ НОВИНА
Ясна е програмата за мачовете на Локо и Ботев от 12-ия кръг, както и на Спартак за Купата
Автор: Стойчо Генов 15:03Коментари (0)339
© Plovdiv24.bg
Спортно-техническата комисия към БФС прие програмата за 12-ия кръг на Първа лига:

17.10 /петък/ Локомотив Пд - Ботев Вр 20.00

18.10 /събота/ Ботев Пд - Славия 15.00

Освен това СТК прие програмата за втория предварителен кръг на турнира за Купата на България:

12.10 /неделя/ Спартак Пловдив - Пирин Благоевград 15.00
