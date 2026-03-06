Сподели Сподели
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 25-ия кръг на Първа лига. Двубоят между между ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив) бе поверен на Мариян Гребенчарски.

В същото време наряд за дербито между Левски и Локомотив Пловдив получи Димитър Димитров. Той бе главен рефер на мача между "смърфовете" и Черно море (1:1), когато изгони с директен червен картон Севи Идриз.

Ето всички съдийски назначения за срещите на пловдивските отбори от 25-ия кръг:

8 март 2026 г., неделя, 15:15 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев Пд

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски, АС1: Тодор Василев Вуков, АС2: Драгомир Руменов Милев, 4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

ВАР: Мартин Живков Великов, АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Крум Добринов Стоилов

9 март 2026 г., понеделник, 18:00 ч.

ПФК Левски - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Димитър Димитров Димитров, АС1: Мирослав Максимов Иванов, АС2: Костадин Димитров Тановчев, 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

ВАР: Мартин Иванов Марков, АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Георги Владимиров Игнатов