Димитър Димитров ще свири дербито Левски - Локо, пратиха Гребенчарски на ЦСКА 1948 - Ботев
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
В същото време наряд за дербито между Левски и Локомотив Пловдив получи Димитър Димитров. Той бе главен рефер на мача между "смърфовете" и Черно море (1:1), когато изгони с директен червен картон Севи Идриз.
Ето всички съдийски назначения за срещите на пловдивските отбори от 25-ия кръг:
8 март 2026 г., неделя, 15:15 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев Пд
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски, АС1: Тодор Василев Вуков, АС2: Драгомир Руменов Милев, 4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
ВАР: Мартин Живков Великов, АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Крум Добринов Стоилов
9 март 2026 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК Левски - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Димитър Димитров Димитров, АС1: Мирослав Максимов Иванов, АС2: Костадин Димитров Тановчев, 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Мартин Иванов Марков, АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Георги Владимиров Игнатов
