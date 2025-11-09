ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Известен бизнесмен и футболен бос: Най-много дузпи се свирят срещу нас и срещу Локо (Пд)
Автор: Стойчо Генов 13:45Коментари (1)1563
©
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов продължи и днес борбата си срещу слабото съдийство по родните футболни терени. Този път известният бизнесмен представи доста любопитна статистика, използвайки личния си профил във Фейсбук.

Той показа колко дузпи са отсъдени в полза и срещу водещите отбори през настоящия сезон в Първа лига.

Ето какво написа Цветомир Найденов:

Попаднах на следната статистика до 15-ия кръг, която говори много за българския футбол:

Левски: 3 дузпи за, 1 срещу.

Лудогорец: 4 дузпи за, 0 срещу.

Черно море: 3 дузпи за, 0 срещу.

Локо Пловдив: 2 дузпи за, 3 срещу.

ЦСКА София: 4 дузпи за, 1 срещу.

И сега внимание:

ЦСКА 1948: 0 дузпи за, 4 срещу.

Ако имаше еднакъв аршин в съдийството, ЦСКА 1948 щеше да е с поне 5 точки пред втория – който и да е той.“
Още по темата: общо новини по темата: 170
05.11.2025
04.11.2025
04.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
31.10.2025
предишна страница [ 1/29 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
НЯМА,НЯМА И ДА ИМА!!!СЕГА ДАНИЕЛА И срещу сам РЯЗКО ЩЕ ИМА ЧИКЪЛ,заедно сХАНСУНГЪЪЪЪ!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 ПФК Ботев: Жълто-черна доминация и при юношите!
 Отчет за събраните средства през последните 2 седмици за вековния юбилей на Локомотив
 Косич: Поздравявам нашия вратар, който направи страхотни спасявания
 Героят на Локо: Беше странно без нашите фенове, надявам се да сме ги зарадвали
 Локомотив с нова минимална победа пред празните трибуни на "Лаута"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: