Известен бизнесмен и футболен бос: Най-много дузпи се свирят срещу нас и срещу Локо (Пд)

© Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов продължи и днес борбата си срещу слабото съдийство по родните футболни терени. Този път известният бизнесмен представи доста любопитна статистика, използвайки личния си профил във Фейсбук.



Той показа колко дузпи са отсъдени в полза и срещу водещите отбори през настоящия сезон в Първа лига.



Ето какво написа Цветомир Найденов:



Попаднах на следната статистика до 15-ия кръг, която говори много за българския футбол:



Левски: 3 дузпи за, 1 срещу.



Лудогорец: 4 дузпи за, 0 срещу.



Черно море: 3 дузпи за, 0 срещу.



Локо Пловдив: 2 дузпи за, 3 срещу.



ЦСКА София: 4 дузпи за, 1 срещу.



И сега внимание:



ЦСКА 1948: 0 дузпи за, 4 срещу.



Ако имаше еднакъв аршин в съдийството, ЦСКА 1948 щеше да е с поне 5 точки пред втория – който и да е той.“