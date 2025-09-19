Спрягаха го за заместник на Киров в Ботев, но го убедиха да се завърне за 4-и път в Лудогорец

© Plovdiv24.bg Треньорът на Лудогорец Руи Мота е получил ултиматум да спечели дербито срещу Левски днес! В противен случай португалският специалист ще бъде уволнен.



В момента шампионите изостават на две точки от "сините" и при загуба на "Герена“ разликата от върха ще стане пет пункта.



Вече е ясно кой ще поеме Лудогорец при провал на тима в днешното гостуване на Левски. Това е пловдивчанинът Георги Дерменджиев. Вчера той е бил в София, като е бил забелязан в близост до офисите на шефовете на Лудогорец.



Точно преди малко над година Дерменджиев бе уволнен от Лудогорец и оттогава е без работа. Това се случи след тежката загуба от Карабах в третия квалификационен кръг на Шампионската лига с 2:7 на реванша на "Хювефарма Арена“.



Ако застане отново начело на разградчани, то това ще бъде четвъртият му престой начело на "орлите". При предишните три той спечели четири титли и на два пъти вкара тима в груповата фаза на Шампионската лига.



Опитният треньор сега ще бъде в ролята на временен наставник, твърди "Тема Спорт". Наскоро 70-годишният специалист бе опция и за треньорския пост в Ботев Пловдив, но в крайна сметка начело на "жълто-черните" за момента остава Николай Киров.