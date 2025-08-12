Футболистите на Локо и Ботев шутират прекалено малко, фактите са показателни

© Plovdiv24.bg Макар и твърде рано, едва след 32 изиграни мача от началото на новия шампионат в Първа лига, все пак някои тенденции вече са факт и ако човек се разрови в статистиките може да види още интересни неща.



Все пак, като имаме поговорката: "Денят се познава от сутринта", няма как да я пренебрегнем.



Ще насочим вниманието си към вкарването на топката във вратата, или иначе казано - отбелязването на гол и по-конкретно към опитите за това. За да имаме предпоставка за гол са необходими удари, и по-скоро - точни удари, в рамките на вратата. Защото ако един футболист не умее да насочи топката в очертанията на вратата, то той дори няма са може да затрудни своя опонент, в случая - вратаря.



Какво показват цифрите от първите четири кръга, или 32 мача?



По отношение на точните удари виждаме ясна и логична тенденция в това, а именно категорични лидери там са Левски и Лудогорец. Но ако погледнем внимателно цифрите ще видим, че "сините" са с доста сериозна разлика от шампионите, с цели 11 точни удара повече. В челото за изненада намираме отбора на Ботев Враца, който е отправил 19 точни удара в рамката на противниковите съперници, но това донякъде е и закономерно, с оглед доста добрите игри на врачани. Макар и те да не са толкова успешни до момента.



Точни удари в рамките на вратата на противника



Левски - 36



Лудогорец - 25



Берое - 20



Черно море - 20



Арда - 20



Ботев Враца - 19



ЦСКА 1948 - 17



Септември - 17



Добруджа - 17



ЦСКА - 16



Локо София - 16



Ботев Пловдив - 13



Локо Пловдив - 13



Славия - 11



Спартак - 9



Монтана - 9



Надолу в класацията, сякаш за потвърждение и на класирането по точки е ЦСКА, с отправени едва 16 точни удара, или по 4 на мач. Не случайно възпитаниците на Душан Керкез до момента са отбелязали два гола, един като домакин на Спартак Варна в София и един като гост на Ботев Пловдив, от дузпа.



Продължавайки темата с главно действащо лице ЦСКА трябва да кажем, че тимът е лидер по неточни удари към вратата на съперника. Там те имат отправени цели 34 удара, пред Левски с 26. Това все пак може да се счита като нещо положително, че го има този обем от макар неуспешни опита за гол. Един вид, малко подобрение в тренировките и резултатът може да се подобри. В това отношение играчите в професионалния тур по дартс знаят как се прави.



Неточни удари



ЦСКА - 34



Левски - 26



Берое - 25



ЦСКА 1948 - 23



Арда - 19



Черно море - 17



Септември - 16



Ботев Пловдив - 16



Лудогорец - 16



Монтана - 14



Локо Пловдив - 14



Локо София - 14



Добруджа - 13



Ботев Враца - 13



Славия - 12



Спартак - 9



За пореден е път е факт убийствена ефективността на Лудогорец. Той е сред отборите с най-много точни удари, надолу е по неточни, също и с много малък процент блокирани удари.



В още една интересна класация ЦСКА е сред лидерите, а тя в блокираните удари. Тоест това са удари, от които можеше да произлезе нещо, но дали поради неумението на офанзивните играчи да направят най-доброто в ситуацията или след добра намеса на защитника на противника, топката не е достигнала до заветната цел.



Блокирани удари



ЦСКА 1948 - 28



ЦСКА - 22



Септември - 14



Берое - 14



Черно море - 14



Ботев Пловдив - 12



Лудогорец - 11



Спартак - 10



Левски - 10



Монтана - 9



Славия - 9



Добруджа - 8



Локо Пловдив - 8



Ботев Враца - 7



Арда - 6



Локо София - 4



Прави впечатление, че и в трите класации на доста по-предно място е последният във временното класиране на Първа лига - Септември, което би трябвало да говори за по-голям потенциал на тима воден от Стамен Белчев.



Материалът е на Стоян Янков, topsport.bg