|Футболистите на Локо и Ботев шутират прекалено малко, фактите са показателни
Макар и твърде рано, едва след 32 изиграни мача от началото на новия шампионат в Първа лига, все пак някои тенденции вече са факт и ако човек се разрови в статистиките може да види още интересни неща.
Все пак, като имаме поговорката: "Денят се познава от сутринта", няма как да я пренебрегнем.
Ще насочим вниманието си към вкарването на топката във вратата, или иначе казано - отбелязването на гол и по-конкретно към опитите за това. За да имаме предпоставка за гол са необходими удари, и по-скоро - точни удари, в рамките на вратата. Защото ако един футболист не умее да насочи топката в очертанията на вратата, то той дори няма са може да затрудни своя опонент, в случая - вратаря.
Какво показват цифрите от първите четири кръга, или 32 мача?
По отношение на точните удари виждаме ясна и логична тенденция в това, а именно категорични лидери там са Левски и Лудогорец. Но ако погледнем внимателно цифрите ще видим, че "сините" са с доста сериозна разлика от шампионите, с цели 11 точни удара повече. В челото за изненада намираме отбора на Ботев Враца, който е отправил 19 точни удара в рамката на противниковите съперници, но това донякъде е и закономерно, с оглед доста добрите игри на врачани. Макар и те да не са толкова успешни до момента.
Точни удари в рамките на вратата на противника
Левски - 36
Лудогорец - 25
Берое - 20
Черно море - 20
Арда - 20
Ботев Враца - 19
ЦСКА 1948 - 17
Септември - 17
Добруджа - 17
ЦСКА - 16
Локо София - 16
Ботев Пловдив - 13
Локо Пловдив - 13
Славия - 11
Спартак - 9
Монтана - 9
Надолу в класацията, сякаш за потвърждение и на класирането по точки е ЦСКА, с отправени едва 16 точни удара, или по 4 на мач. Не случайно възпитаниците на Душан Керкез до момента са отбелязали два гола, един като домакин на Спартак Варна в София и един като гост на Ботев Пловдив, от дузпа.
Продължавайки темата с главно действащо лице ЦСКА трябва да кажем, че тимът е лидер по неточни удари към вратата на съперника. Там те имат отправени цели 34 удара, пред Левски с 26. Това все пак може да се счита като нещо положително, че го има този обем от макар неуспешни опита за гол. Един вид, малко подобрение в тренировките и резултатът може да се подобри. В това отношение играчите в професионалния тур по дартс знаят как се прави.
Неточни удари
ЦСКА - 34
Левски - 26
Берое - 25
ЦСКА 1948 - 23
Арда - 19
Черно море - 17
Септември - 16
Ботев Пловдив - 16
Лудогорец - 16
Монтана - 14
Локо Пловдив - 14
Локо София - 14
Добруджа - 13
Ботев Враца - 13
Славия - 12
Спартак - 9
За пореден е път е факт убийствена ефективността на Лудогорец. Той е сред отборите с най-много точни удари, надолу е по неточни, също и с много малък процент блокирани удари.
В още една интересна класация ЦСКА е сред лидерите, а тя в блокираните удари. Тоест това са удари, от които можеше да произлезе нещо, но дали поради неумението на офанзивните играчи да направят най-доброто в ситуацията или след добра намеса на защитника на противника, топката не е достигнала до заветната цел.
Блокирани удари
ЦСКА 1948 - 28
ЦСКА - 22
Септември - 14
Берое - 14
Черно море - 14
Ботев Пловдив - 12
Лудогорец - 11
Спартак - 10
Левски - 10
Монтана - 9
Славия - 9
Добруджа - 8
Локо Пловдив - 8
Ботев Враца - 7
Арда - 6
Локо София - 4
Прави впечатление, че и в трите класации на доста по-предно място е последният във временното класиране на Първа лига - Септември, което би трябвало да говори за по-голям потенциал на тима воден от Стамен Белчев.
