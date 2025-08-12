ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (14)
Футболистите на Локо и Ботев шутират прекалено малко, фактите са показателни
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:58Коментари (0)27
© Plovdiv24.bg
Макар и твърде рано, едва след 32 изиграни мача от началото на новия шампионат в Първа лига, все пак някои тенденции вече са факт и ако човек се разрови в статистиките може да види още интересни неща.

Все пак, като имаме поговорката: "Денят се познава от сутринта", няма как да я пренебрегнем.

Ще насочим вниманието си към вкарването на топката във вратата, или иначе казано - отбелязването на гол и по-конкретно към опитите за това. За да имаме предпоставка за гол са необходими удари, и по-скоро - точни удари, в рамките на вратата. Защото ако един футболист не умее да насочи топката в очертанията на вратата, то той дори няма са може да затрудни своя опонент, в случая - вратаря.

Какво показват цифрите от първите четири кръга, или 32 мача?

По отношение на точните удари виждаме ясна и логична тенденция в това, а именно категорични лидери там са Левски и Лудогорец. Но ако погледнем внимателно цифрите ще видим, че "сините" са с доста сериозна разлика от шампионите, с цели 11 точни удара повече. В челото за изненада намираме отбора на Ботев Враца, който е отправил 19 точни удара в рамката на противниковите съперници, но това донякъде е и закономерно, с оглед доста добрите игри на врачани. Макар и те да не са толкова успешни до момента.

Точни удари в рамките на вратата на противника

Левски - 36

Лудогорец - 25

Берое - 20

Черно море - 20

Арда - 20

Ботев Враца - 19

ЦСКА 1948 - 17

Септември - 17

Добруджа - 17

ЦСКА - 16

Локо София - 16

Ботев Пловдив - 13

Локо Пловдив - 13

Славия - 11

Спартак - 9

Монтана - 9

Надолу в класацията, сякаш за потвърждение и на класирането по точки е ЦСКА, с отправени едва 16 точни удара, или по 4 на мач. Не случайно възпитаниците на Душан Керкез до момента са отбелязали два гола, един като домакин на Спартак Варна в София и един като гост на Ботев Пловдив, от дузпа.

Продължавайки темата с главно действащо лице ЦСКА трябва да кажем, че тимът е лидер по неточни удари към вратата на съперника. Там те имат отправени цели 34 удара, пред Левски с 26. Това все пак може да се счита като нещо положително, че го има този обем от макар неуспешни опита за гол. Един вид, малко подобрение в тренировките и резултатът може да се подобри. В това отношение играчите в професионалния тур по дартс знаят как се прави.

Неточни удари

ЦСКА - 34

Левски - 26

Берое - 25

ЦСКА 1948 - 23

Арда - 19

Черно море - 17

Септември - 16

Ботев Пловдив - 16

Лудогорец - 16

Монтана - 14

Локо Пловдив - 14

Локо София - 14

Добруджа - 13

Ботев Враца - 13

Славия - 12

Спартак - 9

За пореден е път е факт убийствена ефективността на Лудогорец. Той е сред отборите с най-много точни удари, надолу е по неточни, също и с много малък процент блокирани удари.

В още една интересна класация ЦСКА е сред лидерите, а тя в блокираните удари. Тоест това са удари, от които можеше да произлезе нещо, но дали поради неумението на офанзивните играчи да направят най-доброто в ситуацията или след добра намеса на защитника на противника, топката не е достигнала до заветната цел.

Блокирани удари

ЦСКА 1948 - 28

ЦСКА - 22

Септември - 14

Берое - 14

Черно море - 14

Ботев Пловдив - 12

Лудогорец - 11

Спартак - 10

Левски - 10

Монтана - 9

Славия - 9

Добруджа - 8

Локо Пловдив - 8

Ботев Враца - 7

Арда - 6

Локо София - 4

Прави впечатление, че и в трите класации на доста по-предно място е последният във временното класиране на Първа лига - Септември, което би трябвало да говори за по-голям потенциал на тима воден от Стамен Белчев.

Материалът е на Стоян Янков, topsport.bg
