Черно море без Пацо Тигъра и още трима срещу Ботев, Крис Томов ще пази на вратата

© Черно море ще бъде без Пламен Илиев за гостуването си на Ботев Пловдив в мача си от 17-ия кръг на efbet Лига. Вратарят на "моряците“ е с травма в коляното и остава във Варна. Неговото място в групата на отбора зае стражът на дублиращия тим на "зелено-белите“ Антоан Манасиев.



Илиев е усещал дискомфорт през седмицата, а след направен ядрено-магнитен резонанс е станало ясно, че има травма, която не може да му позволи да играе.



В следващите дни ще стане ясно каква точно е контузията му и колко време ще бъде необходимо на вратаря да се възстанови.



Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за гостуването на Ботев (Пд).



Освен Пламен Илиев, "моряците“ ще бъдат без десния си краен бранител Цветомир Панов, който все още се възстановява от травма. Аут са още Жоао Педро и Фелипе Кардозо.



За сметка на това в групата се завръща Живко Атанасов, който пропусна домакинството на Локомотив София заради контузия. В групата попадна младият Емануел Няголов.



Ето всички, на които ще разчита Черно море в Пловдив:



Кристиан Томов, Антоан Манасиев, Живко Атанасов, Асен Дончев, Емануел Няголов, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреяс Калкан, Николай Златев, Уеслен Жуниор, Георги Лазаров, Селсо Сидней, Густаво Франса.