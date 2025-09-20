Нов екшън между Керкез и 200 фенове на ЦСКА! Треньорът претендира за 9 заплати накуп

© Plovdiv24.bg Нов екшън между феновете на ЦСКА и Душан Керкез се е разиграл тази сутрин на тренировъчната база на клуба в Панчарево. 49-годишният специалист е бил обграден от 200 фенове на "армейците", които го спрели да води тренировката на отбора и настояли да го закарат до офисите на клуба, за да подпише оставката си.



Той обаче отказал. Керкез е бил заплашван от запалянковците, но до физическа разправа не се е стигнало, твърди "Блиц". Привържениците попитали треньора: "Ти обеща ли в четвъртък, че ще си подадеш оставката?“.



Босненецът отговорил: "Да, но на сутринта размислих, защото имам договор с клуба и искам да си получа неустойката до края на годината“.



Специалистът бил категоричен, че ще си тръгне само ако бъде освободен. А според разпоредбите на ФИФА това може да се случи единствено, ако наставникът получи всички заплати до края на своя договор.



Както е известно, бившият треньор на Ботев (Пловдив) подписа с ЦСКА за 1+1 сезон, което означава, че срокът на контракта му е до 30 юни 2026 г. Т.е. Керкез претендира да получи още 9 заплати, които се равняват на около 200 000 евро.



Месечното му възнаграждение в ЦСКА е два пъти и половина повече от това, което е взимал в Ботев Пловдив, като едва ли скоро ще има възможност да прибира такова, твърди пък "Тема спорт". Припомняме, че през календарната 2025 година Душан Керкез има общо 26 мача във всички турнири, в които постигна само 4 победи, равенствата са 12, а загубите цели 10. Балансът му начело на ЦСКА пък е едва 1 успех, 4 равенства и 3 поражения при голова разлика 7-8.