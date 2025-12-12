ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (11)
ЦСКА и Левски се прицелиха в пловдивчанин, израснал в школите на Ботев и Спартак
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:53Коментари (0)332
©
ЦСКА и Левски проявяват интерес към нападателя на Черно море Георги Лазаров. Пловдивчанинът е един от най-обичаните футболисти у нас заради силния си характер. Георги има проблеми със слуха и носи слухови апарати.

Въпреки трудностите той не само играе футбол, но е един от най-добрите и във варненския тим, и в родния елит въобще. Силните му изяви са приковали вниманието на двата столични гранда, които са поставили 21-годишния Лазаров в трансферните си списъци, твърди Блиц.

ЦСКА ще предприеме мерки за привличането му, ако продаде през зимната пауза Йоанис Питас. Говори се, че интерес към кипърския национал има от два клуба – единият от които е от арабския свят.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че високият 187 см Георги Лазаров е юноша на Ботев, но още на 15 години е освободен от "Коматево" като неперспективен. Преминава в школата на Спартак, с който дебютира по-късно в мъжкия футбол. Изиграва 103 мача, в които реализира 86 гола за "гладиаторите" в Трета лига.
Още по темата: общо новини по темата: 195
12.12.2025
09.12.2025
08.12.2025
08.12.2025
08.12.2025
08.12.2025
предишна страница [ 1/33 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Неделев взе участие в последната тренировка на Ботев за 2025 година
 Нанков се закани на Локо: Ще направим всичко възможно да ги отстраним
 Една от най-чаровните наши тенисистки е полуфиналистка на двойки в Турция
 Печелил Купата на БФС с Ботев (Пд) направи изявление след грозните атаки към него
 Изненадващ коледен подарък! Ботев чака пари от трансфер на нигериец в английската Висша лига
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: