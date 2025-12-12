ЦСКА и Левски се прицелиха в пловдивчанин, израснал в школите на Ботев и Спартак

© ЦСКА и Левски проявяват интерес към нападателя на Черно море Георги Лазаров. Пловдивчанинът е един от най-обичаните футболисти у нас заради силния си характер. Георги има проблеми със слуха и носи слухови апарати.



Въпреки трудностите той не само играе футбол, но е един от най-добрите и във варненския тим, и в родния елит въобще. Силните му изяви са приковали вниманието на двата столични гранда, които са поставили 21-годишния Лазаров в трансферните си списъци, твърди Блиц.



ЦСКА ще предприеме мерки за привличането му, ако продаде през зимната пауза Йоанис Питас. Говори се, че интерес към кипърския национал има от два клуба – единият от които е от арабския свят.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че високият 187 см Георги Лазаров е юноша на Ботев, но още на 15 години е освободен от "Коматево" като неперспективен. Преминава в школата на Спартак, с който дебютира по-късно в мъжкия футбол. Изиграва 103 мача, в които реализира 86 гола за "гладиаторите" в Трета лига.