Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 26-ия кръг на Първа лига. Двубоят между между Славия и Ботев (Пд) бе поверен на Васил Минев. Като асистен VAR арбитър пък е записан Георги Давидов.Два дни по-късно Давидов ще бъде главен съдия на мача между Ботев (Враца) и Локомотив Пловдив.20 март 2026 г., петък, 18:00 ч.ГС: Васил Петров Минев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Даниел Милков Ников4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Георги Димитров ДавидовСН: Александър Костадинов Костадинов22 март 2026 г., неделя, 17:30 ч.ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Теодор Пешев Петров4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова ГутеваСН: Антон Симеонов Генов