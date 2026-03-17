Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 26-ия кръг на Първа лига. Двубоят между между Славия и Ботев (Пд) бе поверен на Васил Минев. Като асистен VAR арбитър пък е записан Георги Давидов.

Два дни по-късно Давидов ще бъде главен съдия на мача между Ботев (Враца) и Локомотив Пловдив.

Ето всички съдийски назначения за срещите на пловдивските отбори от 27-ия кръг:

20 март 2026 г., петък, 18:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Пд

ГС: Васил Петров Минев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Георги Димитров Давидов

СН: Александър Костадинов Костадинов

22 март 2026 г., неделя, 17:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР:  Християна Красимирова Гутева

СН: Антон Симеонов Генов