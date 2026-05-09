Расистки скандал избухна по време на мача между Черно море и Ботев Пловдив на стадион "Тича" във Варна. В 70-ата минута при резултат 1:0 играта бе спряна, след като защитникът на "канарите" Антоан Конте обяви, че е бил обиждан от феновете на Черно море!

Бранителят напусна терена и се насочи към съблекалните, въпреки че съотборниците му опитваха да го разубедят.

Съдията Георги Давидов и делегатът Райчо Райчев разговаряха с капитаните и треньорите на двата отбора.

Мачът бе спрян и не се игра повече от 15 минути.

В крайна сметка Антоан Конте получи жълт картон за излизането си от терена, а впоследствие Лъчезар Балтанов направи смяна и пусна на негово място Ивайло Видев.

Георги Давидов даде знак мачът да продължи, а добавеното време е 16 минути.