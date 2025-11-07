ПФК Ботев раздаде 500 безплатни билета за днешния мач на деца от Община "Родопи"

© За втори път ПФК "Ботев" (Пловдив) предоставя безплатни билети на децата от 12 учебни заведения на територията на Община "Родопи".



"Проведох разговор с ръководството на футболния клуб, на който взехме решение, на всеки домакински мач на клуба да бъдат предоставяни безплатни билети за деца и родители, след предварителна заявка във всяко училище", съобщи кметът на общината Павел Михайлов.



Той уточни, че за днешния футболен двубой между Ботев и Добруджа са предоставени над 500 безплатни билета.



Това е част от съвместна инициатива между Община "Родопи" и Ботев Пловдив.