"Тема спорт": Томаш, Любо Пенев и Ясен Петров сред предложените на Ботев за нов треньор
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:49
© Plovdiv24.bg
В Ботев Пловдив са в шах след оставката на Николай Киров. Белия хвърли кърпата след поредния разочароващ резултат – загубата с 0:1 от Монтана на "Колежа“ и едната победа от седем двубоя. На практика Ботев в момента няма вариант за негов заместник.

Днес отговорните фактори в клуба ще проведат среща, на която да обсъдят треньорския казус. На нея се очаква да бъде и Николай Киров, който има пълната подкрепа на финансовия благодетел Илиян Филипов, но е малко вероятно Белия да е променил решението си.

Ботев (Пловдив) най-вероятно ще заложи на временен вариант за поста на старшия. Причината е, че в клуба не са обсъждани имена за позицията след оставката на Белия. "Канарчетата" обаче вече са получили предложения за нов наставник.

В клуба искат той да бъде опитен, като сред предложените имена личат тези на Александър Томаш, Георги Дерменджиев, Димитър Димитров-Херо и Любослав Пенев, твърди "Тема спорт". Обсъдени са още две имена Ясен Петров и Валентин Илиев, но е малко вероятно някой от двамата да заеме поста, ако се стигне до раздяла с Белия.
