Боби Димитров: Лъчо Балтанов е правилният треньор за Ботев

© Борислав Димитров е бивш футболист на Ботев Пловдив и Левски. Това го прави точният човек за мнение след голямата победа на "канарчетата“ над Лудогорец с 2:1.



"Ботев имаше нужда от такъв мач. Чисто емоционално след тези тежки резултати и не добра игра, време беше да потръгнат нещата. Единствения минус от вчерашния мач е, че имаше много малко публика, надявам се победата над Лудогорец да е като мотив "бултрасите“ да пълнят "Колежа“ вече. Един мач винаги може да обърне сезона на отбор", заяви бившият нападател.



"За Ботев може да подейства като факт, че Лъчо Балтанов е правилният треньор за клуба, той познава атмосферата в отбора, беше дълги години футболист, после треньор в школата, после втори отбор и сега първи. Мисля, че той трябва да остане до края на сезона, защото познава момчетата добре и вчера имаше химия между тях“, коментира още пред "Мач Телеграф" Борислав Димитров.



"Гледам, че вече почти всички са отписали Лудогорец за титлата, но аз отварям една скоба, има още 3 мача между тях и Левски за първенство поне това са 9 точки. Знаем, че в четворката ще играят най-добрите отбори, така че ще е много интересно, за мен има интрига все още. Даже мисля, че така като се пише и говори, че Левски е сигурен шампион се прехвърля огромно напрежение при "сините“, което може би е и целта на тези хора, които го правят", предупреди Димитров.