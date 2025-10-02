Филипов към Стоянов: Ще останеш в историята като пиявица и дребна душица! Пожелавам ти всичко най-недобро!

© Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов избухна с поредно изявление, видя Plovdiv24.bg. Бизнесменът спаси традицията от последните седмици да изразява мнението си в своя личен профил във Фейсбук.



Този път повод за реакцията на клубния бос е изказването по негов адрес на бившия съветник по юридически и организационни въпроси в ПФК Ботев Пловдив Рашко Стоянов.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов, заедно със снимката, която той публикува към въпросния текст:



Отговор до Големият "ботевист" Рашко Стоянов



Рашко, нормално е когато даваш пари, да имаш и думата в управлението – особено когато плащаш 8 милиона дългове, за които и ти носиш отговорност.



На 30.06 влязохме в клуба и ти много добре знаеш какво наследство заварихме – какъв отбор и колко боеспособни футболисти имаше тогава.



Кажи на хората простичко: Защо на 16.06.2025 твоя бивш работодател и приятел Алексей Киричек ти прекрати договора по член, който натовари клуба с неустойки:



5 905,83 лв. за неспазено предизвестие;



5 567,09 лв. защото оставаш без работа;



4 351,67 лв. за неизползван отпуск.



Всички знаем, че по това време беше на ски в Сърбия, но документи за отпуск нямаше. И сега искаш да вземеш и тези пари.



Реално ти имаш да получаваш само:



5 393,58 лв. за месец май



2 424,70 лв. за юни (01–16.06)



Тези пари ще ти ги платя, защото никога през живота си не съм оставял служител без заплата – въпреки че и стотинка не заслужаваш.



Но за останалата кражба ще направя всичко възможно да не я осъществиш.



Не говори за прикриване на проблеми, защото именно прикритите от теб проблеми щяха да заличат името "Ботев“! Ако тогава беше разказал истината, днес нямаше да плащаме 8 милиона дългове.



Ти си съучастник в тази кражба и продължаваш да го доказваш с блокирането на сметките на клуба.



Ботев ще оцелее и ще бъде силен!



А ти ще останеш в историята единствено като пиявица и дребна душица.



Поздрави, и ти пожелавам всичко най-недобро!