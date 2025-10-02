ИЗПРАТИ НОВИНА
Филипов към Стоянов: Ще останеш в историята като пиявица и дребна душица! Пожелавам ти всичко най-недобро!
Автор: Стойчо Генов 13:42
Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов избухна с поредно изявление, видя Plovdiv24.bg. Бизнесменът спаси традицията от последните седмици да изразява мнението си в своя личен профил във Фейсбук.

Този път повод за реакцията на клубния бос е изказването по негов адрес на бившия съветник по юридически и организационни въпроси в ПФК Ботев Пловдив Рашко Стоянов.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов, заедно със снимката, която той публикува към въпросния текст:

Отговор до Големият "ботевист" Рашко Стоянов

Рашко, нормално е когато даваш пари, да имаш и думата в управлението – особено когато плащаш 8 милиона дългове, за които и ти носиш отговорност.

На 30.06 влязохме в клуба и ти много добре знаеш какво наследство заварихме – какъв отбор и колко боеспособни футболисти имаше тогава.

Кажи на хората простичко: Защо на 16.06.2025 твоя бивш работодател и приятел Алексей Киричек ти прекрати договора по член, който натовари клуба с неустойки:

5 905,83 лв. за неспазено предизвестие;

5 567,09 лв. защото оставаш без работа;

4 351,67 лв. за неизползван отпуск.

Всички знаем, че по това време беше на ски в Сърбия, но документи за отпуск нямаше. И сега искаш да вземеш и тези пари.

Реално ти имаш да получаваш само:

5 393,58 лв. за месец май

2 424,70 лв. за юни (01–16.06)

Тези пари ще ти ги платя, защото никога през живота си не съм оставял служител без заплата – въпреки че и стотинка не заслужаваш.

Но за останалата кражба ще направя всичко възможно да не я осъществиш.

Не говори за прикриване на проблеми, защото именно прикритите от теб проблеми щяха да заличат името "Ботев“! Ако тогава беше разказал истината, днес нямаше да плащаме 8 милиона дългове.

Ти си съучастник в тази кражба и продължаваш да го доказваш с блокирането на сметките на клуба.

Ботев ще оцелее и ще бъде силен!

А ти ще останеш в историята единствено като пиявица и дребна душица.

Поздрави, и ти пожелавам всичко най-недобро!
май много сган срет феновете има и при вас . сопственика ще излезе прав
baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
той си е бил цял живот такъв, готованко и все по килипира, без работа. за малко да влезе в затвора, ама го оправиха.
