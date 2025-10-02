Рашко Стоянов отговори на Филипов: Прикрива реалните проблеми, съчувствам му

© Бившият юридически съветник на Ботев (Пловдив) Рашко Стоянов, отговори на финансовия благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов.



Както вече информирахме читателите си, шефът на "канарите" нееднократно отправи критики към Стоянов заради това, че заради негови финансови претенции са блокирани клубните сметки.



"Нещата в Ботев (Пловдив) не вървят и това е видно за всички. Не е тайна, че клубът се управлява еднолично от г-н Илиян Филипов, който носи цялата отговорност за случващото се".



"Според мен постоянното намиране на "външни врагове", в лицето на БФС, съдиите, притежателите на ТВ-правата, руснаците, бившите служители на клуба и част от феновете, е с цел да се прикрият реалните проблеми в управлението на клуба и липсата на ясна стратегия за развитието му и да се отклони вниманието на ботевистката общност в друга посока. Съчувствам му и му желая успех, защото неговият неуспех е неуспех и за любимия ми клуб", заяви пред "Спортал" Рашко Стоянов.