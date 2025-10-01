Илиян Филипов призна за запорирани сметки и избухна срещу Рашко Стоянов

© Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов направи изключително любопитно изявление. Бизнесменът отново предпочете да изрази мнение в личния си профил във Фейсбук.



Конкретният повод за реакцията на клубния бос са запорирани от ЧСИ сметки на ПФК Ботев заради неизплатени заплати и обезщетение към Рашко Стоянов в размер на 23 452 лева.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов, заедно със снимката, която той публикува към въпросния текст:



Големият "ботевист“ Рашко Стоянов отново блесна! Вместо да помогне на клуба в най-трудния момент, човекът реши да блокира сметките на ПФК Ботев Пловдив през ЧСИ за 23 452 лева. Браво, аплодисменти!



Само че малка подробност – този "борец за правда“ има неплатени заплати за месец и половина, защото договорът му беше прекратен още на 16.06.2025 г. от неговия приятел Киричек. Но кой ти гледа – важното е да се доизточва клубът, нали?



"Големите ботевисти“ пак се проявиха – съсипват отвътре и после се тупат в гърдите, че обичат клуба.



Рашко, ти май си забравил легендарната фраза:



"За Ботев всичко, от Ботев – нищо!“



При теб стана:



"От Ботев всичко, за Ботев – нищо!“



Такива "жълто-черни сърца“ по-добре да си стоят вкъщи и да не се показват пред хората.