Илиян Филипов призна за запорирани сметки и избухна срещу Рашко Стоянов
Автор: Стойчо Генов 15:35Коментари (2)1037
Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов направи изключително любопитно изявление. Бизнесменът отново предпочете да изрази мнение в личния си профил във Фейсбук.

Конкретният повод за реакцията на клубния бос са запорирани от ЧСИ сметки на ПФК Ботев заради неизплатени заплати и обезщетение към Рашко Стоянов в размер на 23 452 лева.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов, заедно със снимката, която той публикува към въпросния текст:

Големият "ботевист“ Рашко Стоянов отново блесна! Вместо да помогне на клуба в най-трудния момент, човекът реши да блокира сметките на ПФК Ботев Пловдив през ЧСИ за 23 452 лева. Браво, аплодисменти!

Само че малка подробност – този "борец за правда“ има неплатени заплати за месец и половина, защото договорът му беше прекратен още на 16.06.2025 г. от неговия приятел Киричек. Но кой ти гледа – важното е да се доизточва клубът, нали?

"Големите ботевисти“ пак се проявиха – съсипват отвътре и после се тупат в гърдите, че обичат клуба.

Рашко, ти май си забравил легендарната фраза:

"За Ботев всичко, от Ботев – нищо!“

При теб стана:

"От Ботев всичко, за Ботев – нищо!“

Такива "жълто-черни сърца“ по-добре да си стоят вкъщи и да не се показват пред хората.
Ай стига рева ве, ще си купиш два анцунга по малко и това е.
Аиде стига си ревал бе боклук долен да видиш да ли е хубаво когато ти не плащаш на работниците ако 23000 са проблема по добре си събира? крушите и се омита? Та нали ти изгони Руснака за да лапнеш стадиона пък сега ревеш мърша долна
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
