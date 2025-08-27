Ботев възобновява една от любимите традиции на "жълто-черното" семейство

© Ботев Пловдив възобновява една от любимите традиции на "жълто-черното“ семейство.



Този четвъртък стартираме поредицата от срещи между футболистите на клуба и 12-ия играч – феновете, похвалиха се от ПФК Ботев.



На 28.08 от 18:30 часа във фен магазина на стадион "Христо Ботев“ ще ви очакват двама от новите "жълто-черни“ играчи - Симеон Петров и Армстронг Око-Флекс.



Всеки един от вас ще получи картичка с автограф от двамата футболисти, както и възможност за снимка за спомен.



Срещата ще продължи до 19:30 часа, а във фен магазина ще можете да откриете разнообразие от клубни артикули. Очакваме ви, написаха още от "жълто-черния" клуб.