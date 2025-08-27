ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Ботев възобновява една от любимите традиции на "жълто-черното" семейство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:40Коментари (0)524
©
Ботев Пловдив възобновява една от любимите традиции на "жълто-черното“ семейство.

Този четвъртък стартираме поредицата от срещи между футболистите на клуба и 12-ия играч – феновете, похвалиха се от ПФК Ботев.

На 28.08 от 18:30 часа във фен магазина на стадион "Христо Ботев“ ще ви очакват двама от новите "жълто-черни“ играчи - Симеон Петров и Армстронг Око-Флекс.

Всеки един от вас ще получи картичка с автограф от двамата футболисти, както и възможност за снимка за спомен.

Срещата ще продължи до 19:30 часа, а във фен магазина ще можете да откриете разнообразие от клубни артикули. Очакваме ви, написаха още от "жълто-черния" клуб.
Още по темата: общо новини по темата: 322
27.08.2025
27.08.2025
27.08.2025
26.08.2025
26.08.2025
26.08.2025
предишна страница [ 1/54 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Най-популярният вестник във Великобритания разказа за изненадващия трансфер в Ботев
 Тодор Неделев открива новия сезон на футболно училище Ботев
 Ботев ще играе престижна контрола с отбор от Серия А
 ПФК Ботев пусна нови тениски, цената им е 50 лева
 Ивелин Попов: Надявам се да "отлепим ютията"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: