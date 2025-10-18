ИЗПРАТИ НОВИНА
Илиян Филипов с доста жлъчен колаж и коментар за Венци Стефанов и съдията на мача със Славия
Автор: Стойчо Генов 21:36Коментари (0)208
©
виж галерията
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов продължи с атаките срещу президента на Славия Венцеслав Стефанов, видя Plovdiv24.bg.

Пловдивският бизнесмен очевидно не е останал доволен от съдийството в мача срещу столичния тим, завърши 1:1 на стадион "Христо Ботев". Филипов използва личния си профил във Фейсбук, където публикува колаж с главния съдия Димитър Димитров и Венцеслав Стефанов.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса написаното от клубния шеф на Ботев (Пд):

Ботев игра, Славия оцеля, съдията спечели.

Поздравления за поредния "безпристрастен" спектакъл.

