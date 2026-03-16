Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ботев (Пловдив) се похвали с двама национали. Вратарят Даниел Наумов и атакуващият халф Никола Илиев получиха повиквателна за националния отбор на България за турнира FIFA Series 2026.

Преди няколко дни Plovdiv24.bg информира читателите си за предстоящата повиквателна на Илиев.

В първия си двубой на 27 март “трикольорите" ще се изправят срещу Соломоновите острови, а във втората среща на 30 март съперник ще бъде Индонезия или Сейнт Китс и Невис.

До момента вратарят има 10 мача с екипа на “трикольорите", докато офанзивният полузащитник е взел участие в осем срещи.