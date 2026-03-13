Никола Илиев ще се завърне в националния отбор на България. Той ще бъде сред избраниците на селекционера Александър Димитров за предстоящото участие на България във FIFA Series в Индонезия.
В азиатската страна "лъвовете" ще се изправят срещу Соломонови острови на 27 март, а три дни по-късно срещу победителя от срещата между Индонезия и Сейнт Китс и Невис.
До момента Никола Илиев има 8 мача за националния отбор на България, като за последно е играл при равенството 1:1 срещу Сърбия през юни 2023 година.
Повиквателната му за представителния отбор означава, че той няма да бъде на разположение на младежкия селекционер Тодор Янчев за квалификациите с Гибралтар и Азербайджан, въпреки че "лъвчетата" все още имат реални шансове за класиране на Европейско първенство, информира gong.bg. През този сезон 21-годишният халф има 23 мача във всички турнири за Ботев, в които е вкарал един гол и е направил две асистенции.
