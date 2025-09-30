© виж галерията Фенове на Ботев разпънаха днес няколко транспаранта на възлови булеварди в Пловдив. Реакцията на привържениците е свързана с днешното дерби срещу Левски, което започва в 17,30 часа на стадион "Христо Ботев".



"Подкрепяй Ботев или умри! 17,30 ч. 30.09", "Колежа 17,30" и "Всички на Колежа! 17,30, 30.09", пишеше на въпросните плакати.



Те бяха показани в страницата на Клуб на привържениците на Ботев Пловдив.



Към кадрите от КПБП написаха следното:



Ботев Пловдив



Since 1912



Не помня началото, не съм бил роден



Няма да помня и края, Ботев е вечен!