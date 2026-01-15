Илиян Филипов: Вече уведомихме ФИФА, ще защитим правата си докрай

© Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи официално изявление чрез личния си профил във Фейсбук. Реакцията на бизнесмена е свързана с трансфера на Армстронг Око-Флекс, който бе обявен снощи официално от ПФК Левски.



Шефът на "канарите" предупреждава за сериозни последствия и е категоричен, че ПФК Ботев ще защитава правата си докрай.



Към мнението си Филипов публикува и снимка на Око-Флекс с екип на Левски от клиниката, където са били направени медицинските изследвания на нападателя.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов:



Като ръководител и човек, който носи отговорност не само към ПФК Ботев Пловдив, но и към българския футбол като цяло, съм искрено учуден от поведението на Левски София в казуса с Армстронг Око-Флекс.



При наличие на действащ договор, при официално сезирана FIFA и при висящо производство, Левски избра да обяви футболиста за свой, да подаде документи за картотекиране и да действа така, сякаш няма спор, няма риск и няма последствия.



Това поведение ме изненадва.



Изненадва ме, защото подобни действия не са просто трансферен ход – те са поемане на огромен правен и спортен риск, който не засяга само един клуб, а цялото първенство.



Още по-тревожно е, че при евентуално решение на FIFA в полза на Ботев, последствията няма да са само финансови. Тогава говорим за:



неправомерно използван футболист;



възможно отнемане на точки;



ревизия на резултати;



и сериозен удар върху доверието в българския футбол.



Задавам си напълно логичния въпрос:



осъзнава ли ръководството на Левски този риск и готово ли е да поеме отговорността за последствията, ако те се реализират?



Ботев не търси конфликти.



Ботев търси спазване на договори и правила.



Ние вече сме предприели всички необходими действия по институционален път – пред FIFA и пред Български футболен съюз – и ще защитим правата си докрай.



Но този казус вече не е само "Ботев срещу Левски“.



Той се превръща в тест за това дали правилата важат за всички, или важат избирателно.



И ако някой днес смята, че може да постави системата пред свършен факт, утре цената ще я платят всички.