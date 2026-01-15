ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Илиян Филипов: Вече уведомихме ФИФА, ще защитим правата си докрай
Автор: Стойчо Генов 08:37Коментари (4)1731
©
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи официално изявление чрез личния си профил във Фейсбук. Реакцията на бизнесмена е свързана с трансфера на Армстронг Око-Флекс, който бе обявен снощи официално от ПФК Левски.

Шефът на "канарите" предупреждава за сериозни последствия и е категоричен, че ПФК Ботев ще защитава правата си докрай.

Към мнението си Филипов публикува и снимка на Око-Флекс с екип на Левски от клиниката, където са били направени медицинските изследвания на нападателя.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов:

Като ръководител и човек, който носи отговорност не само към ПФК Ботев Пловдив, но и към българския футбол като цяло, съм искрено учуден от поведението на Левски София в казуса с Армстронг Око-Флекс.

При наличие на действащ договор, при официално сезирана FIFA и при висящо производство, Левски избра да обяви футболиста за свой, да подаде документи за картотекиране и да действа така, сякаш няма спор, няма риск и няма последствия.

Това поведение ме изненадва.

Изненадва ме, защото подобни действия не са просто трансферен ход – те са поемане на огромен правен и спортен риск, който не засяга само един клуб, а цялото първенство.

Още по-тревожно е, че при евентуално решение на FIFA в полза на Ботев, последствията няма да са само финансови. Тогава говорим за:

неправомерно използван футболист;

възможно отнемане на точки;

ревизия на резултати;

и сериозен удар върху доверието в българския футбол.

Задавам си напълно логичния въпрос:

осъзнава ли ръководството на Левски този риск и готово ли е да поеме отговорността за последствията, ако те се реализират?

Ботев не търси конфликти.

Ботев търси спазване на договори и правила.

Ние вече сме предприели всички необходими действия по институционален път – пред FIFA и пред Български футболен съюз – и ще защитим правата си докрай.

Но този казус вече не е само "Ботев срещу Левски“.

Той се превръща в тест за това дали правилата важат за всички, или важат избирателно.

И ако някой днес смята, че може да постави системата пред свършен факт, утре цената ще я платят всички.
Още по темата: общо новини по темата: 651
14.01.2026
14.01.2026
14.01.2026
14.01.2026
14.01.2026
13.01.2026
предишна страница [ 1/109 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Илиян Филипов краниста е доста хитър селянин. Прави всичко възможно да насочи вниманието на селските фенове в друга посока ужким много ядосан, за да замаскира трансфера. Много добре знае реакцията на султрасите след като е дал играч и то на Левски как ще се нахвърлят върху него. Та това театро си има своето логично обяснение.
+1
 
 
Много важно е какво пише в договора на "Ботев"с този футболист.Ако е изряден ,проблеми няма.Но лично аз се съмнявам,че това е така.Юристите на "Левски"сигурно са грамотни,за да предприемат такъв ход.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Око-Флекс вече е играч на Левски срещу 300 000 евро
 Георги Николов: Феновете на Ботев ме упрекваха, че съм неблагодарен! Сам платих 50 000 евро за лечение, а от клуба не ми дадоха дори медала за Купата, бавеха заплатите по 2-3 месеца
 Официално: Ботев подписа с бразилеца Педро Игор
 От Левски преведоха пари за Око-Флекс! ПФК Ботев: Не признаваме плащането
 Той ли ще е следващият нов? Ботев преговаря с бразилец, вкарвал на Лудогорец
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: