Око-Флекс вече е играч на Левски срещу 300 000 евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:11 / 14.01.2026
©
ПФК "Левски“ привлече нападателя Армстронг Око-Флекс, след като футболистът активира предвидения в договора му механизъм за предсрочно прекратяване на състезателните права срещу сумата от 300 000 евро, а клубът изпълни всички административни процедури съгласно действащите правила.

Това съобщиха от "синия" клуб чрез своя официален сайт. Око-Флекс премина успешно медицински прегледи и подписа договор с Левски до края на 2028 година.

Ето какво още информираха по темата от "Герена":

Трансферът бе реализиран в условията на висока конкуренция, включително при наличие на по-изгодни финансови предложения, според публични изявления от страна на ПФК "Ботев“ (Пловдив). В този контекст административният и спортно-техническият екип на "Левски“ демонстрираха високо ниво на професионализъм, организация и дискретност, като финализира сделката по официалния ред и в кратки срокове.

Армстронг Око-Флекс е роден на 2 март 2002 година в Дъблин (Република Ирландия). Започва футболния си път в академията на "Арсенал“, а през лятото на 2018 г. преминава в "Селтик“. За втория тим на шотландския клуб записва 2 мача и 1 гол, а за представителния отбор – 2 участия, като става шампион на Шотландия.

В началото на 2021 г. преминава в "Уест Хям“, където изиграва 35 мача и отбелязва 14 гола за тима до 21 години, като има и 1 мач за първия състав. През лятото на 2022 г. играе под наем в "Суонзи“, за който записва 13 мача. Година по-късно е трансфериран във "ФК Цюрих“, където записва 37 мача и отбелязва 3 гола. През лятото на 2025 година става част от "Ботев“ (Пловдив), с чийто екип записва 15 мача и отбелязва 7 гола.

ПФК "Левски“ приветства с добре дошъл на стадион "Георги Аспарухов“ Армстронг Око-Флекс и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка.
14.01.2026
14.01.2026
14.01.2026
14.01.2026
13.01.2026
13.01.2026
Плейа се излга, минаха вече няколко минути от бягството на Око-Флекс и още няма декларация... да не се е разболял тоя човек? йайахйсхахахаххаха
