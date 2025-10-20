ИЗПРАТИ НОВИНА
Официално: Херо е новият треньор на Ботев, но ще поеме тима след месец
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:50Коментари (1)633
© Plovdiv24.bg
Официално изявление от ПФК Ботев Пловдив, което Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса:

Привърженици на най-стария футболен клуб в България,

Ръководството на ПФК Ботев Пловдив официално обявява, че нов старши треньор на отбора ще бъде Димитър Димитров – Херо.

Поради предварително поети ангажименти и организационни обстоятелства, подписването на договора и официалното му встъпване в длъжност ще се осъществи на 17 ноември 2025 г.

Димитър Димитров – Херо е един от най-опитните и уважавани български треньори, доказал се както в България, така и на международната сцена.

В своята дългогодишна кариера той е шампион на България с Литекс Ловеч, носител на Купата и Суперкупата на България с Черноморец и Лудогорец, както и бивш селекционер на националния отбор на България.

Под негово ръководство редица отбори постигат най-силните си сезони в историята, а стилът му на работа е символ на дисциплина, тактическа зрялост и силен характер.

Ръководството на клуба вярва, че с опита и авторитета на Херо, както и с подкрепата на жълто-черната общност, Ботев Пловдив ще поеме по пътя на стабилността и възхода.

Очакваме с нетърпение новата страница в историята на нашия клуб.

Само Ботев!

ПФК Ботев Пловдив
Жълтурите много го обичат Херо след паметното 5-3 на "Лаута". Не е лошо! ;)
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
