Константинос Балоянис най-вероятно ще се раздели с Ботев (Пловдив) в края на настоящия сезон. Договорът на бранителя с "канарите" изтича и до момента няма никакви индикации, че ще бъде удължен.
Нещо повече - спортно-техническият щаб на жълто-черните все по-рядко разчита на левия бек, тъй като има две опции за футболисти на неговия пост - Браян-Антъни Хайн и Закария Тиндано.
В последния мач срещу Ботев (Враца), загубен с 1:3 на стадион "Христо Ботев", Хайн получи контузия и по всяка вероятност ще бъде извън строя за предстоящото гостуване на Славия.
При този вариант все пак може да се очаква Балоянис да бъде върнат в групата за двубоя в квартал "Овча купел".
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че през настоящия сезон 27-годишният Константинов Балоянис е изиграл 18 официални мача за Ботев (16 за първенство и 2 за Купата), в които е направил две асистенции.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.