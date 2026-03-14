Лъчезар Балтанов, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Жълто-черните загубиха от Ботев (Враца) с 1:3 в мач от 26-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.
Едсон Да Силва се разписа за домакините, а Мартин Петков (24), Мартин Смоленски (63) и Сени Санянг (80) отбелязаха за гостите.
По този начин "канарите" останаха на 11-о място във временното класиране с актив от 30 точки. Ботев (Враца) вече е осми с 34 точки.
Поражението бе първо за Ботев (Пд), откакто клубът се раздели с Димитър Димитров - Херо и неговото място временно бе заето от Лъчезар Балтанов. Освен това жълто-черните прекъснаха серията си от 6 поредни домакински срещи без загуба (последната на стадион "Христо Ботев" бе от Левски през септември).
Първото опасно положение в мача бе пред вратата на домакините в 5-ата минута. Това става след грешка при изнасянето на топката на Николай Минков. Хосе Гайегос напредна и отправи техничен изстрел от дистанция, но топката мина покрай гредата в аут.
Четвърт час по-късно жълто-черните поведоха в резултата. Едсон да Силва се пребори с Илия Юруков за топката, след което я подаде към Тодор Неделев. Капитанът напредна и стигайки към наказателното поле, пусна вляво към нахлуващия Едсон да Силва, който с с левия крак отбеляза за 1:0.
Само 5 минути по-късно обаче врачани възстановиха равенството. Голмайсторът за "канарите" Едсон Да Силва загуби топката пред собственото си наказателно поле и тя отиде към Радослав Цонев. Той я овладя и центрира в пеналта, където Мартин Петков засече с глава покрай плонжа на Даниел Наумов за 1:1.
В 36-ата минута Тодор Неделев изведе чудесно Франклин Маскоте. Бразилецът финтира защитник и се озова в чиста позиция, след което отправи изстрел, но вратарят на Ботев Враца спаси.
В самия край на първото полувреме атака на гостите завърши с центриране в наказателното поле, където Мартин Петков засече с глава, но Даниел Наумов внимаваше и отрази удара.
Малко след почивката Тодор Неделев центрира от фаул близо до тъчлинията към наказателното поле, а там Едсон Да Силва засече с глава, но вратарят Орлинов изби в корнер.
В 63-ата минута гостите от Враца стигнаха до пълен обрат в резултата. Мартин Смоленски бе изведен с чудесен пас от Хосе Гайегос сам срещу Даниел Наумов и прати топката в мрежата. Страничният съдия вдигна флага за засада, но след дълго разглеждане от ВАР попадението бе зачетено.
В 71-ата минута Хосе Гайегос преодоля отбраната на домакините и шутира от 10-ина метра, но в напречната греда.
В 80-ата минута Ботев (Враца) отбеляза трети гол. Това стана след бърза контраатака, която започна от Мартин Петков през центъра. Той подаде към Владислав Найденов, който с прострелно центриране намери непокрития Санянг и той вкара за 1:3.
Ботев (Пловдив) игра в състав:
Даниел Наумов, Николай Минков, Антоан Конте, Симеон Петров, Закария Тиндано (46- Браян Хайн - 75- Енок Куатенг), Едсон Да Силва (60- Педро Игор), Енрике Жоку, Самуел Калу, Тодор Неделев (85- Самуил Цонов), Франклин Маскоте, Емерсон Родригес (60- Никола Илиев).
Plovdiv19261926
преди 19 мин.
Чисто ТОТО. И двата отбора са за вадене от групата.
Dr_Muerte
преди 21 мин.
ХА... ХА... ХА..!
