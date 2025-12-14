ПФК Ботев призова феновете си към протестен митинг срещу бездействието на кмета на Пловдив

© ИЗЯВЛЕНИЕ



на ПФК Ботев Пловдив към жълто-черната общност и гражданите на Пловдив, което Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса.



Уважаеми ботевисти,



уважаеми пловдивчани,



ПФК Ботев Пловдив не може и няма да мълчи повече.



Въпреки проведените срещи, въпреки поетите публични ангажименти и въпреки осигуреното финансиране, кметът на Пловдив продължава да бездейства по довършването на стадион "Христо Ботев“. Обещанията, дадени в края на ноември, че до началото на декември ще има ясно решение за възлагането на втория етап от строителството, останаха поредните празни думи.



Днес вече сме в средата на декември.



Решение няма.



Подпис няма.



Комуникация няма.



Това административно безхаберие поставя под реална и непосредствена заплаха завършването на нашия стадион и съществува риск Пловдив да загуби безвъзвратно осигурените средства. Ако това се случи, отговорността ще бъде ясна и персонална.



ПФК Ботев Пловдив и хилядите му привърженици не могат да приемат съдбата на най-стария футболен клуб в България да бъде заложник на нехайство, протакане и управленска немощ.



Подчертаваме ясно и категорично:



това изявление и предстоящите действия са изцяло аполитични. Те не обслужват партии, избори или политически проекти. Те защитават интереса на клуба, спорта и града.



Затова ПФК Ботев Пловдив подкрепя и призовава всички свои фенове, симпатизанти и граждани на Пловдив да се включат масово в протестния митинг-шествие:



Понеделник, 15 декември 2025 г.



Начален час: 17:30 ч.



Краен пункт: Община Пловдив



Днес не става въпрос само за един стадион.



Става въпрос за достойнството на Пловдив, за бъдещето на спорта и за това дали управниците ще носят отговорност за действията – или бездействията си.



Ботев винаги е бил повече от футбол.



Ботев е кауза.



И тази кауза няма да бъде погребана в чекмеджетата на Общината.



Пловдив – това сме ние!



Очакваме ви!