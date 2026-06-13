Близо 400 привърженици на Ботев (Пловдив) са подновили своите абонаментни карти и за новия сезон в рамките само на 4 дни, показа справка на Plovdiv24.bg. На 9 юни от "жълто-черния" клуб разкриха, че 618 са феновете, които вече притежават карти. С днешна дата те вече са "повече от 1000", заради което от клуба взеха решение да отворят за днес и утре билетната каса на стадион "Христо Ботев".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от ПФК Ботев:

Повече от 1000 ботевисти закупиха абонаментни карти за сезон 2026/27.

Благодарим на всички "жълто-черни“ фенове, които се сдобиха с карти за следващия сезон.

Заради големия интерес в събота и неделя ще бъде отворена билетната каса на "Колежа“ откъм ул. "Богомил“.

Касата и в двата дни ще работи от 10:00 до 18:00 часа.

От следващата седмица ще бъдат пуснати в свободна продажба всички незаети места.