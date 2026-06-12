Трус в Пловдив! Ботев е на път да отмъкне основен играч на Локомотив! Става въпрос за нидерландския голмайстор на черно-белите Жоел Цварц. Ръководството на "канарчетата" е разбрало, че Терминатора на Локо има откупна клауза в договора си и веднага се е свързало с мениджъра му. Интерес към него е имало и от Левски, но на този етап от "Герена“ са се отказали.

Очаква се в най-скоро време Ботев Пловдив да плати въпросната сума и нидерландецът да се озове там, където порвончално трябваше да е - на "Колежа“. Поне така твърди "Тема спорт", въпреки че от медията не уточняват своя източник.

Жоел Цварц записа 15 шампионатни мача през пролетта, в които вкара 8 гола за Локомотив. Четири от тях бяха във вратата на Ботев, с което таранът се превърна в любимец на феновете от "Лаута".

Както е известно, през зимата нападателят първо е бил предложен на Ботев, но въпреки това ръководството на клуба не подписа договор с него. След това мениджърът му го предлага на Локомотив и от "Лаута" моментално го одобряват и го привличат.

Сега, според "Тема спорт", се очаква нещата да се завъртят и нидерландецът да облече жълто-черния екип.