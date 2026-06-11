Треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев се изказа доста загадъчно за очакван нов футболист в отбора, който даже преди около месец бе обявен за сигурен от финансовия благодетел на клуба Илиян Филипов, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Става въпрос за защитника Мартин Георгиев, който за последно беше под наем в Спартак (Варна).
Той не се появи на днешната първа тренировка на жълто-черните в "Коматево", а Генчев призна, че всички са го очаквали още снощи.
Станислав Генчев бе категоричен, че може да говори по-конкретно за нови футболисти, едва когато те подпишат договори с клуба.
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