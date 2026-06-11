Треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев се изказа доста загадъчно за очакван нов футболист в отбора, който даже преди около месец бе обявен за сигурен от финансовия благодетел на клуба Илиян Филипов, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Става въпрос за защитника Мартин Георгиев, който за последно беше под наем в Спартак (Варна).

Той не се появи на днешната първа тренировка на жълто-черните в "Коматево", а Генчев призна, че всички са го очаквали още снощи.

С Мартин Георгиев се бяхме разбрали да подпише договор. Чакахме го вчера от пет часа до осем и не се обади. В момента е в неизвестност, не знам какво е предприел. Всичко, което поиска му бе изпълнено. До този момент футболистите, с които се разделяме, са 10. Горе долу толкова ще гледаме да привлечем, заяви пред камерата на Plovdiv24.bg треньорът на Ботев.

Станислав Генчев бе категоричен, че може да говори по-конкретно за нови футболисти, едва когато те подпишат договори с клуба.