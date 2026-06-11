Капитанът на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев изведе отбора за първа тренировка през новия сезон, макар и да бе с патерици, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Халфът се възстановява от операция на коляното, след като скъса предна кръстна връзка по време на едно от 5-те дербита срещу Локомотив миналия сезон.

Неделев бе в отлично настроение и бе приветстван от финансовия благодетел на клуба Илиян Филипов. Освен двамата, на базата в "Коматево" дойдоха и част от големите легенди на Ботев, сред които Петър Зехтински, Марин Бакалов, Запрян Раков, Костадин Костадинов, Славчо Хорозов и Благоя Блангев.

Жълто-черните стартираха с група от 22-ма футболисти. Новите засега са Богдан Костов, както и юношата на клуба Васил Иванов, който вече подписа своя първи професионален договор с "канарчетата“. Лятната подготовка на Ботев ще премине изцяло на клубната база в квартал "Коматево“,