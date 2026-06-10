Първото издание на дербито на Пловдив за новия сезон 2026/2027 ще се проведе на 12 или 13 септември (събота или неделя), провери Plovdiv24.bg. Това стана факт, след като Българският футболен съюз публикува официалния календар на Първа лига. Мачът между Ботев и Локомотив е от 9-ия кръг и ще се играе на стадион "Христо Ботев".

Ответният мач между двата градски съперника е от 22-ия кръг и ще се играе на 12 или 13 март 2027 година на стадиона в "Лаута".

Първите шампионатни мачове от новия сезон ще са периода между 17 и 21 юли.

Това е календарът на БФС за новия сезон

Мачът за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе в периода 9-16 септември 2026 година, като точната дата ще бъде определена допълнително съвместно между БФС, БПФЛ и участниците във финала и ще зависи от европейското участие на клубовете.

Календарът на Втора лига ще бъде публикуван след окончателното потвърждаване на състава на участниците в първенството за сезон 2026/2027.