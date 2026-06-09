Известен пловдивски бизнесмен е изразил готовност да поеме управлението на ПФК Спартак (Пловдив). Става въпрос за строителния предприемач Иван Пашов, който освен това е председател на фондация "Съвет за спортно развитие – Пловдив". Намеренията му бяха оповестени от бившите футболисти на синьо-белите Владимир Чернев и Любомир Бурнарски, както и от бившия треньор в школата на Спартак Иван Бурнарски по време на протест на привържениците срещу управлението на сегашния собственик Динко Миленчев.

Тогава недоволни привърженици организираха протест пред клубната база в район "Южен" и издигнаха плакат с надпис "Динко вън! Спартак на пловдивчани"!

Утре (10 юни) Иван Пашов, Чернев, Любомир и Иван Бурнарски ще говорят за бъдещето на Спартак на официална пресконференция от 13,00 часа, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите. Нашата медия ще бъде на място и ще предостави възможност на своите читатели да видят пълен видео запис от брифинга.