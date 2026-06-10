Футболистът на Локомотив Пловдив Адриан Кова игра 8 минути за националния отбор на Венецуела при престижната победа с 2:0 над участника на Световното първенство Ирак. Приятелският двубой се проведе пред 20 000 зрители на SeatGeek Стейдиъм в Чикаго (САЩ).

Десният бек на черно-белите се появи в игра в 85-ата минута на мястото на Джон Арамбуру и нямаше проблеми с нападателите на противника. Главният съдия даде 3 минути добавено време.

Кристиан Касерес (17) и Хесус Рамирес (47) реализираха головете за Венецуела. Медиите в страната отбелязаха добрата игра на южноамериканците, въпреки че те не успяха да се класират за започващото утре световно първенство.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че Адриан Кова пропусна последните два официални мача на Локомотив Пловдив заради наказание. Той не игра при победата с 2:1 над Ботев в дербито на Пловдив, както и в загубения след дузпи бараж срещу Лудогорец в Разград.