Днес една от най-големите легенди на Локомотив Георги Василев - Гочо празнува рожден ден!

Бързоногото дясно крило сам разказва историята си, че е роден през 1944 г. в Демирхисар (Гърция), където майка му и баща му са били учители. В личната му карта обаче е документирано, че се е появил на бял свят на 9 юни 1945 г. Подмладяването е направено, за да може Гочо да играе и да стане шампион на Балканиадата за младежи в Солун през 1969 година.

Василев започва кариерата си на 16 години в Пирин (Гоце Делчев) и е голмайстор на тима. От там идва в Локомотив. С “черно-белите" записва 386 мача и 115 гола в “А" група. Има 17 двубоя в националния тим с 6 точни попадения.

Рекордьор е по участия и голове в пловдивското дерби срещу Ботев – 27 срещи с 13 гола. Става вицешампион с Локомотив (Пловдив) през 1973 година, а още два пъти печели бронзовите медали (1969, 1974). Гочо е балкански шампион за младежи (1969), сребърен медалист от Олимпиадата в Мексико’68.

Работил е в любимия си клуб като треньор, помощник-треньор, мениджър, селекционер и технически директор.

Честит рожден ден, Гочо! Бъди жив и здрав и все така ведър усмихнат още дълги години покрай любимото Локо!