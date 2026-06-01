ПФК Локомотив Пловдив с първа реакция след решението на Георги Величков да подаде оставка като изпълнителен директор на клуба. От "Лаута" потвърдиха новината, информирайки привърженици и футболната общественост, че Величков е подал днес своята оставка.

Ръководството на клуба приема решението с уважение и изразява своята благодарност за положения труд, професионализъм и отдаденост през периода на съвместната работа. Пожелаваме на Георги Величков здраве, успехи и удовлетворение във всички бъдещи начинания, обявиха от ПФК Локомотив чрез своя официален сайт.

Все още няма яснота кой ще поеме овакантения пост.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че Локомотив Пловдив няма и спортен директор, но тази длъжност се изпълнява едновременно от треньора Душан Косич, който има на този етап пълната спортно-техническа власт.