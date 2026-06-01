ПФК Локомотив Пловдив с първа реакция след решението на Георги Величков да подаде оставка като изпълнителен директор на клуба. От "Лаута" потвърдиха новината, информирайки привърженици и футболната общественост, че Величков е подал днес своята оставка.
Все още няма яснота кой ще поеме овакантения пост.
Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че Локомотив Пловдив няма и спортен директор, но тази длъжност се изпълнява едновременно от треньора Душан Косич, който има на този етап пълната спортно-техническа власт.
