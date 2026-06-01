Две победи и една загуба записаха юношите на Локомотив Пловдив в последните мачове за сезона от елитните групи U18, U16 и U15. Най-силно бе представянето на "смърфовете" до 18 години, които заслужиха вицешампионската титла на България. В другите две възрасти Локомотив Пловдив завърши съответно на 7-мо и 9-о масто.

Кратък обзор от мачовете

U18: ЦСКА - Локомотив 1:3

Локомотив стана вицешампион в тази възраст! "Черно-белите" се бореха до последно за титлата и постигнаха победа в последния кръг на Елитната група като гости на ЦСКА. Това обаче не се оказа достатъчно, защото Септември също взе своя мач срещу Локомотив (София) и така столичния тим стана шампион в тази група.

Головете срещу ЦСКА бяха дело на Енес Мишев, Димитър Мрънков и Николай Димитров.

"Черно-белите" изпрашат един силен сезон, в който показаха много силни игри и заслужено мечтаеха за титлата и участие в Младежката Шампионска лига!

U16: Локомотив - Левски 2:3

Двата тима предложиха интересен за зрителите мач, в който "сините" се поздравиха с трите точки. "Черно-белите" се раздадоха максимално, но не успяха да стигнат до точката. Точни за Локомотив бяха Петров и Алиев.

Пловдивчани завършват сезона в Елитната група U16 на 7-мо място в крайното класиране.

U15: Добруджа - Локомотив 0:1

Победа за пловдивчани в последния кръг на Елитната група. Единственото попадение бе дело на Любослав Павлов, който се разписа директно от фаул.

С тази победа "черно-белите" завършиха на първо място във втората осмица с актив от 38 точки.