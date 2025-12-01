Три изразителни победи и една загуба за юношите на Локомотив през уикенда

© Юношите на Локомотив Пловдив спечелиха три убедителни победи и регистрираха една загуба в двубои от поредните кръгове на елитните групи U15, U16, U17 и U18.



И четирите двубоя се проведоха на "Лаута", като в тях общата голова разлика за черно-белите е 12:2.



Ето кратък обзор на въпросните мачове:



U15: Локомотив - Добруджа 4:1



Успех за "черно-белите" на "Лаута"! Валентин Петров откри резултата, а Марио Баев покачи на 2:0. Иван Мушевски бе точен за 3:0, а малко след това гостите намалиха на 3:1. Крайното 4:1 оформи Алекс Цинигаров.



U17: Локомотив - Етър 5:0



Категорична победа за пловдивчани в дъжда на "Лаута".



Методи Клисуранов даде аванс на Локомотив, Антонио Христолов покачи на 2:0, а Благой Полежански вкара за 3:0. Два гола на Божидар Ковачев оформиха крайното 5:0.



"Черно-белите" удариха и на два пъти горната греда чрез Иван Кънчев и Божидар Ковачев.



U18: Локомотив - Миньор (Перник) 3:0



Класическа победа за "черно-белите", която бе извоювана при непрестанен дъжд.



Йоан Джелепов, Даниел Минев и Енес Мишев бяха точни за успеха.



U16: Локомотив - Пирин 0:1



Поражение за "черно-белите" на "Лаута". Единственото попадение падна след сериозна грешка в задни позиции. Локомотивци натиснаха своя съперник в търсене на изравняване, но гол така и не падна.