Три изразителни победи и една загуба за юношите на Локомотив през уикенда
Автор: Стойчо Генов 11:09Коментари (0)158
©
Юношите на Локомотив Пловдив спечелиха три убедителни победи и регистрираха една загуба в двубои от поредните кръгове на елитните групи U15, U16, U17 и U18.

И четирите двубоя се проведоха на "Лаута", като в тях общата голова разлика за черно-белите е 12:2.

Ето кратък обзор на въпросните мачове:

U15: Локомотив - Добруджа 4:1

Успех за "черно-белите" на "Лаута"! Валентин Петров откри резултата, а Марио Баев покачи на 2:0. Иван Мушевски бе точен за 3:0, а малко след това гостите намалиха на 3:1. Крайното 4:1 оформи Алекс Цинигаров.

U17: Локомотив - Етър 5:0

Категорична победа за пловдивчани в дъжда на "Лаута".

Методи Клисуранов даде аванс на Локомотив, Антонио Христолов покачи на 2:0, а Благой Полежански вкара за 3:0. Два гола на Божидар Ковачев оформиха крайното 5:0.

"Черно-белите" удариха и на два пъти горната греда чрез Иван Кънчев и Божидар Ковачев.

U18: Локомотив - Миньор (Перник) 3:0

Класическа победа за "черно-белите", която бе извоювана при непрестанен дъжд.

Йоан Джелепов, Даниел Минев и Енес Мишев бяха точни за успеха.

U16: Локомотив - Пирин 0:1

Поражение за "черно-белите" на "Лаута". Единственото попадение падна след сериозна грешка в задни позиции. Локомотивци натиснаха своя съперник в търсене на изравняване, но гол така и не падна.
Статистика: